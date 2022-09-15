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Antalya'da düzenlenen 12. Phaselis Festivali, 19 Eylül'de başlayacak

15.09.2022 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da düzenlenen 12. Phaselis Festivali, 19 Eylül'de başlayacak

Antalya'nın Kemer ilçesindeki düzenlenen Phaselis Festivali, bu yıl 12'nci kez sanatseverlerle buluşacak.

Kemer Yöresi Tanıtım Vakfınca (KETAV) organize edilen festival, 19-24 Eylül tarihlerinde 2 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Phaselis Antik Kenti'nde gerçekleştirilecek.

Festivalin açılışı, "Harika çocuk" olarak başladığı kariyerinde UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi gibi sorumluluklar da üstlenen dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay'ın konseri ile yapılacak. 19 Eylül'de gerçekleştirilecek "Yıldızlar Altında Mozart" adlı konserde sanatçıya, Antalya'nın seçkin müzisyenlerinden kurulu oda orkestrası Cameratalia Quintet eşlik edecek. Sanatçı Onay, Mozart'ın sevilen eserlerinden seçkiler sunacak.

Festivalin ikinci gününde, Golden Horn Brass grubunun, barok, klasik, caz, pop ve halk ezgilerinin de yer alacağı bir repertuarla sahne alacağı konsere ev sahipliği yapacak antik kent, 23 Eylül'de Sanat Deliorman ve Caz Biraderleri'ni ağırlayacak.

Son gün ise Phaselis Antik Kenti, "Anadolu Aryaları" ile yankılanacak. Festival, Tevfik Rodos (Bas) ve Burcu Hancı (Soprano) solistliğinde, Cihat Aşkın'ın canlı performansına sahne olacağı kapanış konseriyle son bulacak.

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Anahtar Kelimeler:
antik kent

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