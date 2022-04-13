Antalya'da e-ticaret yapan işletme sayısı 16 bin 123'e ulaştı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, kentte e-ticaret yapan işletme sayısının 16 bin 123'e yükseldiğini bildirdi.

Çetin, yaptığı açıklamada, ATSO'nun e-ticaret alanındaki eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin olumlu sonuç verdiğini belirtti.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de e-ticaret hacminin 2021'de yüzde 69 artışla 381,5 milyar liraya ulaştığına dikkati çeken Çetin, şunları ifade etti:

"Elektronik ticaret hacminin yüzde 37'si İstanbul, yüzde 9'u Ankara, yüzde 6'sı İzmir talepli gerçekleşmiş, üç büyük ili yüzde 3,6 oranıyla Bursa ve Antalya izlemiştir. 2021'de illere göre kişi başı e-ticaret harcaması İstanbul'da 6 bin 324 lira, Ankara'da 3 bin 795 lira ve İzmir'de 3 bin 400 lira, Kocaeli'de 3 bin 141 lira, Antalya'da 3 bin 117 lira olarak gerçekleşmiştir. Antalya'da e-ticaret yapan işletme sayısı 2019'da 2 bin 473 iken 2020'de 9 bin 452'ye, 2021'de ise 16 bin 123'e yükselmiştir."

Çetin, bununla birlikte pazaryeri komisyonlarının ve yüksek lojistik maliyetlerinin yerel işletmeler açısından rekabet ve karlılık sorunu yarattığını belirtti. Bunun için de işletmelerin e-ticaret pazarında gelişmesinin yanında kendi sitelerinden doğrudan satışlarını da artırmak istediklerini vurgulayan Çetin, bölge ve il düzeyinde akıllı ve çevreci lojistik altyapıyı geliştirerek, yerel işletmelerin maliyetlerini düşürmeyi ve rekabet güçlerini artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

