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Antalya'da elektrik akımına kapılan inşaat işçisi öldü

17.11.2022 07:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesinde elektrik akımına kapılan inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yeniköy Mahallesi'nde bir inşaatın çatısında çalışan Emirhan Ülker (22), elindeki metal çubuğun elektrik tellerine değmesi sonucu akıma kapıldı.

Ülker'in hareketsiz olduğunu gören inşaat işçilerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı incelemede Ülker'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Gencin cenazesi jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ülker'in bir hafta önce vatani görevini tamamladığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat

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