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Antalya'da elektrik direğine çarpan pikap elektrik kesintisine neden oldu

22.01.2022 01:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde elektrik direğine çarpan pikap, mahallede elektrik kesintisine yol açtı.

Henüz sürücüsü belirlenemeyen 07 APB 053 plakalı pikap, Gazi Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'ndeki bir elektrik direğine çarptı. Sürücüsünün olay yerinden kaçtığı araç, çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

Devrilen direkte tellerin kopması nedeniyle mahallede bir süre elektrik kesintisi yaşandı.

Kaza, bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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