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Antalya'da eşini bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

ANTALYA HABERLERİ  | 20.08.2020 13:25 | Son Güncelleme

Komşuları tarafından yol kenarında bitkin bulunan şüpheli, polise teslim edildi - Polis merkezi önünde toplanan öldürülen kadının yakınları zanlıya tepki gösterdi

Antalya'nın Serik ilçesinde eşini bıçakla öldürdüğü öne sürülen şüpheli, kent merkezine gitmek için çıktığı yol kenarında kendisini gören komşuları tarafından bitkin vaziyette bulunup polis ekiplerine teslim edildi.

Kızının düğünü için barıştığı eşi Dudu Ç'yi 18 Ağustos'ta bıçakla öldürdükten sonra firar eden Metin Ç, mahalleden kendisini tanıyan komşuları tarafından Serik'ten Antalya kent merkezine giden D-400 kara yolunun kenarında görüldü.

Bunun üzerine polise haber veren 3 kişi, Cumalı mevkisinde müdahale ettikleri zanlıyı kaçmaması için yakaladı.

Şüpheli, gelen polis ekiplerine teslim edildi.

Eşini öldürdüğü iddia edilen Metin Ç'nin yakalandığında maskeli olduğu ve bitkin vaziyette otostopla kent merkezine gitmeye çalıştığı öğrenildi.

Bu arada, zanlının yakalandığını öğrenen ölen kadının yakınları da şüphelinin götürüldüğü polis merkezi önünde toplandı. Burada bir süre şüpheliye tepki gösteren maktulün yakınları, polis ekiplerince uzaklaştırıldı.

Dudu Ç'nin babası Durmuş Kara fenalaşınca hastaneye götürüldü.

- "Bitkin vaziyetteydi"

Şüpheliyi 2 arkadaşıyla birlikte yakalayan komşu, gazetecilere, mahalle sakinlerinin güvenlik güçleriyle birlikte Metin Ç'yi aradığını söyledi.

Yüzünü gizlemeye çalışan şüpheliyi tanıdıklarını ve polise haber verdiklerini belirten komşu, "Ağzında maske, kafasında şapka, üzerinde uzun kollu bir gömlek, bitkin vaziyette duruyordu. Polis ekipleri gelinceye kadar otostop yaparken bitkin bir halde gördüğümüz Metin Ç'yi yakaladık." diye konuştu.

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