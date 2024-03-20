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Antalya'da eşini keserle öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

AA AA
20.03.2024 15:59
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Antalya'nın Aksu ilçesinde karısını keserle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

  1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ercan Akdağ ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada dinlenen Saibe Akdağ'ın ağabeyi Ali Karakuş, ablasıyla en son 2 yıl önce görüştüğünü belirtti.

Sanık Ercan Akdağ ile 2 yıl öncesine kadar çok görüştüklerini, ablasına kalan mal mülk ile ilgili kendisi aradığını ifade eden Karakuş, "Hatta şu anda ceza infaz kurumundan ablama kalan mallar için 'Benim de hakkım var' şeklinde dilekçe yazdığını öğrendim." dedi.

Saibe Akdağ'ın kardeşi Musa Karakuş ise kendisinin daha önce ablası ve sanık ile aynı evde yaşadığını ifade ederek, sanığın maktule karşı fiziksel şiddet uyguladığını gördüğünü belirtti.

"MAKTULÜN KAFA ARKA BÖLGESİNDE AÇIK YARA VARDI"

Tanık olarak dinlenen 112 Acil Servis'te görevli sağlık teknisyeni Esma Durmaz Değirmenci, eve gittiklerinde maktulün nabız ve solunumunun olmadığını belirterek, "Sanık, eşinin banyoda halı yıkarken kayıp fayansa düştüğünü ifade etti. Ancak hava yağmurluydu. Halı yıkanacak bir ortam yoktu. Maktulün kafa arka bölgesinde açık yara vardı. Fayansla yaralanmış gibi değildi." dedi.

Tanık Değirmenci, maktule müdahale etmek için göğsünü açtıklarında eski ve yeni ekimozlar ile sigara yanığına benzer yanıklar, damar yolu açmak için kollarına baktıklarında ise eski ve yeni yaralanmalar gördüklerini kaydetti.

Bacakları kontrol ettiklerinde yeni yapılmış kesici alet yaralanmaları gördüklerini aktaran Değirmenci, "Genital bölgede de yanık izleri gördüm. Bu nedenle durumu şüpheli gördüğümüz için hastaneye sevk etmeye karar verdik." dedi.

Söz verilen sanık Ercan Akdağ ise yazılı savunma yapacağını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Aksu ilçesinin Macun Mahallesi'nde yaşayan Saibe Akdağ (36) ile eşi Ercan Akdağ (36) arasında 6 Mayıs 2023'te bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, Ercan Akdağ'ın keserle vurduğu eşi ağır yaralanmıştı.

Saibe Akdağ, tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirirmiş, gözaltına alınan Ercan Akdağ tutuklanmıştı.

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