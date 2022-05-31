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Antalya'da eski güreşçinin öldürülmesine ilişkin davaya başlandı

31.05.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da eski güreşçinin öldürülmesine ilişkin davaya başlandı

Antalya'da eski güreşçi Hakkı Aygün'ün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili 4’ü tutuklu 27 sanığın "tasarlayarak kasten öldürme", "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, yağma ve tehdit" suçlarından yargılanmasına başlandı.

Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Y.T, Y.T, B.Y. ve U.C.F, tutuklu bulundukları kapalı ceza infaz kurumlarından Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz 23 sanık ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada, kimlik tespitinin yapılmasının ardından mahkemeye 10 dakika ara verildi.

- Sanıklar ile öldürülen güreşçinin yakınları arasında kavga çıktı

Duruşma salonundan çıkan tutuksuz sanıklar ile adliye koridorunda bekleyen Hakkı Aygün'ün yakınları arasında kavga çıktı. Kavga sırasında bazı kişilerin darp neticesi yaralandığı görüldü.

Kavga, adliyede güvenlik tedbiri alan çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede yatıştırıldı.

Aranın ardından duruşmada söz alan sanık avukatlarından Coşkun Demir, müvekkilinin maktul yakınları tarafından darbedilmesi sonucu yaralandığını söyledi.

Demir, emniyet güçlerinin güvenlik tedbirlerini artırmasını talep etti.

Mahkeme heyeti çıkan kavga nedeniyle dosyanın başka bir ile gönderilmesi için Antalya Valiliğine görüş sorulmasına ve 4 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 19 Temmuz'a erteledi.

Duruşmanın ardından tutuksuz sanıklar ile Hakkı Aygün'ün yakınları çevik kuvvet polislerinin güvenlik önlemleri altında ayrı ayrı çıkışlardan adliyeden çıkarıldı.

- Olay

Hakkı Aygün (25), Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi'nde 1 Eylül 2020'de uğradığı silahlı saldırıda göğsünden vurularak yaşamını yitirmişti. Olay sonrası kaçan zanlı U.C.F. yakalanmış ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında 14 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

Hayatını kaybeden Aygün, 24 Mart 2018'de ise Eski Lara Yolu'ndaki bir kafenin önünde çıkan kavgada yanındaki başka bir pehlivan arkadaşıyla birlikte silahla yaralanmıştı.

Hakkı Aygün, 655'inci Kırkpınar Güreşleri'nde başaltı kategorisinde 2'nci olmuştu.

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