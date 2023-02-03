YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da evde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da evde çıkan yangın söndürüldü

03.02.2023 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antalya'da evde çıkan yangın söndürüldü

Aşağı Pazarcı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki 4 katlı binanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bazı siyasi parti ilçe teşkilatlarının da bulunduğu binadaki yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının ardından dairede kiracı olarak kalan F.T'nin, ev sahibinin kendisini çıkarmak için evi yaktığını ileri sürmesi üzerine polis söz konusu kadını ifadesine başvurulmak üzere merkeze götürdü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konyaaltı Belediyesi’nden geri dönüşüm seferberliğiKonyaaltı Belediyesi’nden geri dönüşüm seferberliği
Tokat'ta yolcu otobüsünün devrildiği kazada ölen muavinin cenazesi defnedildiTokat'ta yolcu otobüsünün devrildiği kazada ölen muavinin cenazesi defnedildi
Elazığ’daki kayıp kuzenler olayında şafak operasyonu: 12 kişi gözaltına alındıElazığ’daki kayıp kuzenler olayında şafak operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
antalya yangın Manavgat daire

Antalya Namaz Vakitleri 3 Şubat Cuma

İmsak
06:30
Sabah
07:51
Öğle
13:16
İkindi
16:06
Akşam
18:31
Yatsı
19:47
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.