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Antalya'da evde Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı tutuklandı

30.03.2023 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde evde Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Antalya'da evde Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Uzunoluk Mahallesi'nde bulunan bir adrese iki kişinin düzenli girip çıktığı ve ikametteki ışığın sürekli açık olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirtilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, saksılarda dikili hale bir miktar Hint keneviri, iklimlendirme düzeneği ve tarım ilaçları ele geçirdi.

Operasyonda zanlılar A.K. ve S.Ş. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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