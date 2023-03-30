Antalya'da evde Hint keneviri yetiştiren 2 zanlı tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Uzunoluk Mahallesi'nde bulunan bir adrese iki kişinin düzenli girip çıktığı ve ikametteki ışığın sürekli açık olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirtilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, saksılarda dikili hale bir miktar Hint keneviri, iklimlendirme düzeneği ve tarım ilaçları ele geçirdi.

Operasyonda zanlılar A.K. ve S.Ş. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

