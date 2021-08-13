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Antalya'da evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

13.08.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde evin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Çarşı Mahallesi'nde bulunan iki katlı evin çatısında yangın başladığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Evde bulunan kadın ve çocuk, olay yerine gelen ekipler tarafından dışarı çıkartıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evin çatı katında hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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