Antalya'da falezlerden düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Antalya'da falezlerden düşen kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'ndeki falezlerde çevre temizliği amacıyla çöp toplayan 39 yaşındaki Abdullah Kederli, dengesini kaybederek kayalık bölgeye düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla falezlere gelen itfaiye ekipleri, yaralı Kederli'yi sedye ile bulunduğu yerden çıkardı.

Kederli, 112 Acil Servis ekiplerince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



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