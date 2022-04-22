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Antalya'da falezlerden düşen üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi

22.04.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da falezlerden düşen üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi

Antalya'da falezlerden düşen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.

Akdeniz Üniversitesi Latin Dili ve Edebiyatı 1. sınıf öğrencisi Burhan Çağan Gökalp, dün gece Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı'ndaki falezlerden dengesini kaybederek kayalıklara düştü.

Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Gökalp'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gökalp'in cenazesi, yakınları tarafından sabah saatlerinde adli tıp morgundan alındı.

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