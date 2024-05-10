YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da firari hükümlü FETÖ üyesi hücre evinde yakalandı

Antalya'da firari hükümlü FETÖ üyesi hücre evinde yakalandı

AA AA
10.05.2024 13:39
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)/Paralel Devlet Yapılanması (PDY) üyeliğinden, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, hücre evinde yakalandı.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü FETÖ/PDY faaliyetlerinin deşifresine yönelik koordineli çalışma başlattı.

Aksu ilçesinde örgütün hücre evi olduğu değerlendirilen ikamete düzenlenen operasyonda askeri öğrenci kimlik kartı, subay kimlik kartı, tapu, dijital materyal ve bir miktar döviz ele geçirildi.

Arama sırasında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.D'nin üst aramasında H.K. adına düzenlenmiş kimlik kartı ele geçirildi.

Operasyonda, L.D. gözaltına alındı.

Öte yandan L.D. hakkında, "başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından da adli işlem başlatıldı.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koruma alanındaki metruk bina yıkıldıKoruma alanındaki metruk bina yıkıldı
Bingöl’de 3 kilo 650 gram uyuşturucu madde ele geçirildiBingöl’de 3 kilo 650 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
Muğla, Burdur ve Isparta'da kadınlar Gazze'deki mazlum anneler için toplandıMuğla, Burdur ve Isparta'da kadınlar Gazze'deki mazlum anneler için toplandı
Anahtar Kelimeler:
fetö antalya hücre evi

Antalya Namaz Vakitleri 10 Mayıs Cuma

İmsak
04:13
Sabah
05:47
Öğle
12:59
İkindi
16:46
Akşam
20:01
Yatsı
21:28
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.