Antalya'da fırtınadan zarar gören vatandaşlara jandarmadan yardım

Antalya'da, fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle seraları zarar gören vatandaşlara jandarma yardımda bulundu.
Kumluca ve Finike ilçelerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle bazı seralarda hasar oluştu.
Vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla harekete geçen jandarma trafik ve asayiş timleri, vatandaşlarla birlikte seraları onardı.
Vatandaşlar, zor günlerinde yanlarında olan jandarma ekiplerine teşekkür etti.
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