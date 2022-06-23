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Antalya'da görüntüleri fotokapana yansıyan 2 kaçak avcıya 151 bin lira ceza

23.06.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da görüntüleri fotokapana yansıyan 2 kaçak avcıya 151 bin lira ceza

Antalya'nın Finike ilçesinde yaban keçisi avlama görüntüleri fotokapana yansıyan 2 kişiye toplam 151 bin 336 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Finike Şefliğince yaban hayatını gözlemlemek için doğaya yerleştirilen fotokapan, bölgede kaçak avlanan O.Ü. ve H.A.K'yi kaydetti. Görüntüleri inceleyen görevliler, durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Jandarma ekiplerince yakalanan kaçak avcılara, toplam 151 bin 336 lira ceza kesildi. O.Ü. ve H.A.K'nin silahlarına ve avladıkları yaban keçisine el konuldu.

Fotokapana yansıyan görüntüde, kaçak avcıların avladıkları yaban keçisini sırtlarına alarak götürmesi yer alıyor.

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