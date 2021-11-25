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Antalya'da güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle ilgili tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi

25.11.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle ilgili tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi

Antalya'da çıkan silahlı kavgada bir kişinin öldürülmesiyle ilgili tutuklu sanığın yargılanması sürüyor.

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mevlüt K, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada dinlenen tanık H.B, öldürülen Hakan Ökten ile ormanlık alana gittiklerini, konuşurken yanlarına sanığın geldiğini söyledi.

Sanığın, "Burası benim yerim, gidin buradan" diyerek kendilerine küfür ettiğini aktaran H.B, "Hakan da araçtan indi, sanığa küfretti. Bunun üzerine sanık belinden çıkardığı silahla ateş etti. Yalvarmam üzerine bana ateş etmedi. Sanığın olay yerinden uzaklaşması üzerine 112 Acil Servisi aradım." dedi.

Mahkeme heyeti, tanık ifadelerinin ardından sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Kepez ilçesinde Santral Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 20 Mayıs'ta silahla yaralanmış olarak bulunan Hakan Ökten, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, başka bir cinayetten dolayı bulunduğu cezaevinden geçen yıl şartlı tahliye olduğu öğrenilen Mevlüt K. saklandığı akrabasının evinde yakalanmıştı.

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