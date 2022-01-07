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Antalya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

07.01.2022 00:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Y.Ö. idaresindeki 07 HFF 55 plakalı hafif ticari araç, Kestel Mahallesi İsa Küçülmez Caddesi'nde Y.A.K. yönetimindeki 34 BM 3659 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi.

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki M.Ö. ve B.Ö. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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