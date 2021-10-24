Antalya'da hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Antalya'da, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak cezaevine konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri ile Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, parada ve resmi belgede sahtecilik, mühür bozma, hırsızlık yapmak dahil 11 suç kaydı bulunan ve hakkında 16 yıl 8 ay 75 gün kesinleşmiş hapis cezası olan D.Y'yi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

