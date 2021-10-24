YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Antalya'da hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

24.10.2021 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Antalya'da, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak cezaevine konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri ile Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, parada ve resmi belgede sahtecilik, mühür bozma, hırsızlık yapmak dahil 11 suç kaydı bulunan ve hakkında 16 yıl 8 ay 75 gün kesinleşmiş hapis cezası olan D.Y'yi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kan donduran olay! Kurşunlar bile durduramadıKan donduran olay! Kurşunlar bile durduramadı
PARTNERBilim Kurulu Üyesi Şener'den "Covid-19 aşısı zorunlu olsun" önerisiBilim Kurulu Üyesi Şener'den "Covid-19 aşısı zorunlu olsun" önerisi
14. EIF Dünya Enerji Fuarı'nda "yeşil enerji" yatırımları ön plana çıktı14. EIF Dünya Enerji Fuarı'nda "yeşil enerji" yatırımları ön plana çıktı
Anahtar Kelimeler:
antalya Gözaltı

Antalya Namaz Vakitleri 24 Ekim Pazar

İmsak
05:46
Sabah
07:06
Öğle
12:47
İkindi
15:49
Akşam
18:17
Yatsı
19:32

Antalya Nöbetçi Eczaneler24 Ekim Pazar

Batuhan Eczanesi
Muratpasa
Cansu Eczanesi
Muratpasa
Dora Eczanesi
Muratpasa
Gököz Eczanesi
Muratpasa
Honamlı Eczanesi
Muratpasa
Portakal Çiçeği Eczanesi
Muratpasa
Ayşegül Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kütahyalı marangoz ahşaptan susuz ceviz soyma makinesi icat etti

Kütahyalı marangoz ahşaptan susuz ceviz soyma makinesi icat etti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Malatya'da bakımsız kalan köpek ve 7 yavrusuna polis sahip çıktı

Malatya'da bakımsız kalan köpek ve 7 yavrusuna polis sahip çıktı

Şehit askerin hastaneye getirilişinde ihmali olduğu ileri sürülen başhekim açığa alındı

Şehit askerin hastaneye getirilişinde ihmali olduğu ileri sürülen başhekim açığa alındı

Dans topluluğu "Kabardinka" Samsun'da sanatseverlerle buluştu

Dans topluluğu "Kabardinka" Samsun'da sanatseverlerle buluştu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.