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Antalya'da hakkında 20 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

30.12.2021 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da hakkında 20 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Antalya'da hakkında 20 yıl hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışma kapsamında Antalya Asliye Ceza İlamat masasınca "Hırsızlık" suçundan 20 yıl hapis cezasıyla aranan O.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen kişi çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

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