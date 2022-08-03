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Antalya'da hava yolu trafiği, salgın öncesi döneme yaklaştı

03.08.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kentin semalarında 2019 yılının 7 ayında 111 bin 299, bu senenin aynı döneminde ise 99 bin 554 uçak trafiği yaşandı - Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu: - "Havalimanının kapasitesinin artırılmasına ilişkin başlatılan proje, 2024'te bitecek. Bu proje ile yolcu kapasitemiz 80 milyona çıkmış olacak, şu anki kapasitemiz 30 milyon civarında"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Türkiye'de İstanbul'dan sonra en çok hava yolu yolcusunu ağırlayan Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda bu yıl 7 ayda 15 milyonu aşkın yolcuya hizmet verildi.

Gözde turizm merkezi Antalya'ya gelen turist sayısı, hava trafiğini de hareketlendirdi. En fazla turistin konuk edildiği 2019'da yıl boyunca 35 milyondan fazla yolcuya hizmet veren Antalya Havalimanı, Kovid-19 salgını sonrası yeniden hareketlendi.

Dünyanın dört bir yanından gelen ve giden yolculara hizmet veren havalimanı, bu yıl 7 ayda iç ve dış hatlarda 15,5 milyon civarında yolcuyu ağırladı. Hava yoluyla 7 ayda gelen turist sayısı 6 milyon 688'e ulaştı. Antalya semalarında aynı tarihlerde 99 bin 554 uçak trafiği yaşandı.

2019'da hava yolu ile yurt dışından 7 ayda yaklaşık 8 milyon turistin geldiği kentte, aynı dönemde havalimanında iç ve dış hatlarda yaklaşık 19 milyon 387 bin yolcuya hizmet verildi. Aynı dönemde ise Antalya semalarında 111 bin 299 uçak trafiği yaşandı. Bu yılki gerek turist gerekse yolcu sayıları 2019'un rakamlarına yaklaştı.

Antalya Havalimanı en fazla Almanya, Rusya, İngiltere, Polonya, Kazakistan, Romanya, Hollanda ve İsviçre'den misafir ağırlıyor.

- "Hafta sonu hava trafiği daha da artıyor"

Antalya Havalimanı Hudut Mülki İdare Amiri Suat Seyitoğlu, AA muhabirine, Antalya Havalimanı'nı "Türkiye'nin yurt dışına açılan kapısı" olarak nitelendirdi. Havalimanının en fazla 2019'da en yoğun dönemini yaşadığını ifade eden Seyitoğlu, bu yılki rakamların da yüz güldürecek seviyede olduğunu belirtti.

Bu sene hava trafiğinde ciddi bir artış gözlendiğini anlatan Seyitoğlu, "Hafta sonu 24 saatte 1069 uçak trafiği yaşandı. Bu çok önemli bir rakam. Hepsi de büyük uçaklar, bunlarla gelen insanların valizleriyle buluşmasını sağlamak, güvenli bir şekilde her birini içeri almak ve otellerine ulaştırmak çok önemli bir iş." dedi.

Seyitoğlu, yer hizmetlerinden güvenlik birimlerine kadar herkesin özverili bir şekilde çalışmasını sürdürdüğünü söyledi. Amaçlarının havalimanını kullanan her yolcunun en iyi şekilde karşılanması ve memnuniyet seviyesinin üst seviyelere çıkarılması olduğunu ifade eden Seyitoğlu, sezon başlamadan önce gerekli tedbirlerin alındığını ve bu doğrultuda gerek iç hatlarda gerekse 2 terminalle hizmet verilen dış hatlarda herhangi bir problem yaşanmadığını bildirdi.

Ayrıca havalimanının kapasitesinin artırılması noktasında da önemli adımlar atıldığını belirten Seyitoğlu, "Havalimanının kapasitesinin artırılmasına ilişkin başlatılan proje, 2024'te bitecek. Bu proje ile yolcu kapasitemiz 80 milyona çıkmış olacak, şu anki kapasitemiz 30 milyon civarında. Bu rakamın 80 milyona çıkacak olması ileriki yıllarda Antalya turizminin nereye doğru evrileceğini göstermek açısından önemli." diye konuştu.

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Antalya Namaz Vakitleri 3 Ağustos Çarşamba

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Öğle
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