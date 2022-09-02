YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuğa cankurtaranın müdahalesi kamerada

Antalya'da havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuğa cankurtaranın müdahalesi kamerada

02.09.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuğa cankurtaranın müdahalesi kamerada

Antalya'nın Serik ilçesinde serinlemek için girdiği otelin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren çocuk, cankurtaranın müdahalesiyle yaşama tutundu.

Tatil için ailesiyle Boğazkent Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otele gelen 7 yaşındaki Ömer Asaf D. isimli çocuk, havuza girerek eğlendi.

Bir anda hareketsiz kalarak boğulma tehlikesi geçirdiği fark edilen çocuğa havuz başındaki otel çalışanı cankurtaran müdahale etti.

Havuza atlayıp, yüzerek çocuğa ulaşan cankurtaranın kıyıya çıkardığı çocuğa sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaptı.

112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talebinin ardından ambulansla Antalya kent merkezindeki bir hastaneye sevk edilen Ömer Asaf D. tedavi altına alındı.

Bu arada, çocuğun boğulma tehlikesi geçirmesi ve cankurtaranın müdahale ettiği anlar otelin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, havuz başında bekleyen cankurtaranın çocuğu fark ederek suya atlaması, sudan çıkarılan çocuğa ilk müdahalenin yapılması yer alıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manavgat'ta çevre temizliği etkinliğinde sahilden 27 torba çöp toplandıManavgat'ta çevre temizliği etkinliğinde sahilden 27 torba çöp toplandı
Şeyh Mansur'un lüks mega yatı "Blue" Marmaris'teŞeyh Mansur'un lüks mega yatı "Blue" Marmaris'te
CHP Ekonomi Masası heyeti, Sivas'ta iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldiCHP Ekonomi Masası heyeti, Sivas'ta iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi
Anahtar Kelimeler:
antalya Serik bogazkent

Antalya Namaz Vakitleri 2 Eylül Cuma

İmsak
04:58
Sabah
06:22
Öğle
13:02
İkindi
16:40
Akşam
19:33
Yatsı
20:50
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sadece yapmanız gerektiğinde harekete geçin

Sadece yapmanız gerektiğinde harekete geçin

Güzelleşmek için dolgu yaptırmak istedi, yüzü delindi

Güzelleşmek için dolgu yaptırmak istedi, yüzü delindi

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlara bakmadan geçmeyin

Yarattığı etki inanılmaz! Tehlikeyi ikiye katlıyor

Yarattığı etki inanılmaz! Tehlikeyi ikiye katlıyor

Gören trafik kazası geçirdi sandı! Gerçek bambaşka çıktı

Gören trafik kazası geçirdi sandı! Gerçek bambaşka çıktı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.