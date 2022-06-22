Antalya'da hayata geçirilen Fenix Center Projesi'nin tanıtımı yapıldı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde içerisinde lüks otel, alışveriş merkezi ve rezidansların olduğu Fenix Center Projesi'nin tanıtımı yapıldı.

Lara bölgesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda, Fenix Center Projesi kapsamında şu ana kadar yapılan çalışmaların yer aldığı slayt sunumu gerçekleştirildi.

Ardından konuşma yapan Fenix Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Mavi, Antalya'nın yükselen yıldızı Fenix Center Projesi'nin alanının güçlü markalarıyla üç yeni anlaşmaya imza attığını söyledi.

Swissotel Living'in Akdeniz'deki ilk rezidans yatırımını Konyaaltı Plajı'nın yakınındaki Fenix Center'da hayata geçirdiklerini aktaran Mavi, "Her yıl 7 milyon turistin geçiş güzergahında yer alan Fenix Center'de lüks markaların karmasından oluşan 'Fashion Mall'un işletmesini de global çapta hizmet veren Ticari Gayrimenkul şirketlerinden Fiba Commercial Properties üstlendi. Projenin en üst katında konumlanan terasta ise Mehmet Gürs ve Cihan Çetinkaya ile heyecan verici yeni restoran projesi yer alacak." diye konuştu.

Fenix Center'in kente farklı bir konsept sunduğuna dikkati çeken Mavi, lüks restorandan ilk getirilecek markaların yer alacağı mağazalara, sosyal aktivite alanlarına kadar kentte yeni bir destinasyon yaratmak istediklerini vurguladı.

Mavi, Fenix Center'in Antalya'da yaşayacak ya da tatile gelecek olanlara lüks segmentte tatil anlayışını hissettireceklerini, projenin alışveriş için gelecek olanlara da dünyanın en iyi perakende firmalarının yanı sıra gurme markalarıyla farklı bir konsept sunacağını anlattı.

Yaptıkları projenin Antalya'yı dünyada farklı bir noktaya çekeceğini ifade eden Mavi, şunları kaydetti:

"Bir turist Antalya'ya tatile geldiğinde çok farklı seviyede, gurme restoranları, alışveriş alanları, farklı konsepte lüks otel bulacak. Turist otelden dışarı fazla çıkmıyor. Bizim amacımız turisti şehre yaymaktır. Yanı başımızdaki limana 36 kruvaziyer gemisi yanaşacak. Bu turisti çekmek ve alışveriş yapmasını sağlamak istiyoruz. Otelimizde her şey dahil sistemi olmayacak, sadece kahvaltımız var. Biraz daha turistin alışkanlıklarını değiştirmek gibi amacımız var."

Mavi, projenin denize uzaklığının 500 metre mesafede olduğunu, sahilde plajlarının bulunduğunu aktardı.

- "Hedefimiz ülkeye döviz getiren bir AVM yatırımı olsun"

Fenix Center'in bitirildiğinde 108 bin metrekare kapalı alanı olacağını belirten Mavi, şöyle devam etti:

"Bölgenin en büyük projelerinden biri olacak. Projeyi 850 milyon lira maliyete tamamlamış olacağız. Yüzde 70 yatırımımız tamamlandı, yüzde 30'u devam ediyor. Seneye ilk etabını haziran, ikinci etabını eylül ayında açmış olacağız. Rezidansların satışının yüzde 98'i tamamlandı. Ağırlıklı olarak Rusya, Almanya, Amerikan vatandaşları alım yaptı. Son dönemde Ruslara satışlar arttı. Yerli düşük kaldı. Tamamen yabancı ağırlıklı proje oldu. Ekonomiye katkımız oluyor, ülkemize döviz çekiyoruz."

Otelin 400 yatak kapasiteli olacağını ve yıl boyunca yüzde 80 doluluk oranında geçirmeyi planladıklarını ifade eden Mavi, kentin batı yönünde çevre yolu girişinde ulaşılabilir bir noktada olduklarına işaret etti.

Turistleri tatil ajansları ile projeye çekeceklerini dile getiren Mavi, "Turist ülkeden çıkmaya yakın cebindeki son parayı harcamak ister. Amacımız aslında o turisti projemize çekmek. Bölgede yerele de hitap edeceğiz. Ama ana hedefimiz ülkeye döviz getiren bir AVM yatırımı olsun." dedi.

Fenix olarak genellikle problemli noktalarda projeler yaptıklarına dikkati çeken Mavi, kentin kanayan yarası olan ve 25 yıldır boş duran bir bölgede projeyi hayata geçirdiklerini vurguladı.

Alışveriş merkezinde haftanın belirli günlerinde defileler, konserler, festivaller yapacaklarını söyleyen Mavi, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

