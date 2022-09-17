YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da "HobiFest 2022" festivali başladı

Antalya'da "HobiFest 2022" festivali başladı

17.09.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da "HobiFest 2022" festivali başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesince 70'e yakın hobi kulübünün katıldığı HobiFest 2022 Festivali açıldı.

Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki festivalde bando ve orkestra eşliğinde sahne programları gerçekleştirildi, katılımcılara festival alanı tanıtıldı.

Amatör ve profesyonel hobi tutkunları, festivalde yer alan 70'e yakın hobi kulübünün açtığı stantları gezdi.

Klasik otomobil ve motosikletlerin dikkati çektiği festivalde, farklı yaş gruplarına hitap eden etkinlikler düzenlendi. Festivalde, jandarma arama kurtarma köpeklerinin gösterisi ilgi çekti.

Dans ve halk oyunları gösterilerinin de yapıldığı festivalde, katılımcılara sunumlar, atölye çalışmaları ve materyal tanıtımları kulüp sorumlularıyla birlikte yapıldı.

Festival, yarın sona erecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da kiraladığı daireyi uyuşturucu laboratuvarına çevirdiği öne sürülen şüpheli yakalandıAntalya'da kiraladığı daireyi uyuşturucu laboratuvarına çevirdiği öne sürülen şüpheli yakalandı
Beşiktaş, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladıBeşiktaş, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Esenler'de vatandaşlarla bir araya geldi:Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Esenler'de vatandaşlarla bir araya geldi:
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 17 Eylül Cumartesi

İmsak
05:13
Sabah
06:34
Öğle
12:57
İkindi
16:27
Akşam
19:10
Yatsı
20:25
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Vücudunu not kağıtlarıyla kapladı! Takipçilerine mesaj verdi

Vücudunu not kağıtlarıyla kapladı! Takipçilerine mesaj verdi

Kral kehaneti gündem oldu! “Annesinden bir yıl daha uzun...”

Kral kehaneti gündem oldu! “Annesinden bir yıl daha uzun...”

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

İkonik sarı saçlarından vazgeçti! Yeni imajına yorum yağdı

İkonik sarı saçlarından vazgeçti! Yeni imajına yorum yağdı

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.