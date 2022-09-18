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Antalya'da "HobiFest 2022" festivali düzenlendi

18.09.2022 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da "HobiFest 2022" festivali düzenlendi

Antalya'da "HobiFest 2022" festivali düzenlendi

Antalya'da gerçekleştirilen HobiFest 2022 festivalinde off-road yarışları yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki festivale amatör ve profesyonel hobi tutkunları ilgi gösterdi.

Etkinliklerin ikinci gününde Moğolistan Etnik Dans Grubu'nun sergilediği gösteri ilgiyle izlendi. Hem kostümleri hem de akrobatik figürleriyle dikkati çeken dans grubu Antalyalılara keyifli anlar yaşattı.

Mangala, ok atma, dron yarışı ve gösterisi, zeka oyunları da çekişmeli anlara sahne oldu.

Off-road özel seyirci etabı gösterisi ilgiyle izlenirken, yarışlarda heyecan doruğa çıktı.

Macera ve hız tutkunlarını bir araya getiren yarışlarda engebeli arazide tüm hünerlerini sergileyen sporcular kıyasıya yarıştı.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Antalya Büyükşehir Belediyesi Off-Road festival yaris

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