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Antalya'da iki aile arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı

31.03.2022 00:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da iki aile arasında çıkan kavgada 11 kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan kavgada 11 kişi yaralandı.

Şekerhane Mahallesi'nde, aralarında husumet olduğu iddia edilen iki ailenin üyelerinin tartışması kavgaya dönüştü.

Silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 11 kişi yaralandı.

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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polis Alanya

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