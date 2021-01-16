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Antalya'da inşaat deposundan hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı

16.01.2021 16:56 | Son Güncelleme:
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Antalya'da inşaat deposundan hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde birçok hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen zanlı tutuklandı.

Serik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki hırsızlıkları aydınlatmak için çalışma başlattı.

Kökez Mahallesi'ndeki bir inşaatın deposundan hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan M.Y. gözaltına alındı.

Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüphelinin, 12 suçtan kaydı bulunduğu ve 4 farklı hırsızlıktan arandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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