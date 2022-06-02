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Antalya'da inşaatçı cinayeti sanığı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

02.06.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İddianamede, sanığın, maktulün telefonuna "Ben gidiyorum, onlar seni getirsin" diye mesaj attığı, ardından da kendisine "Tamam" diye cevap yazdığı belirtildi

Antalya'da inşaat işleriyle uğraşan kişiyi ormanlık alanda başına taşla vurarak öldürdüğü öne sürülen sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

İbrahim Deniz'in Kepez ilçesinde ormanlık alanda ölü bulunmasının ardından tutuklanan sanık Nurmehmet H. (52) hakkında "kasten öldürme" suçundan hazırlanan iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, inşaatlarda alçı ve boya işleri yapan sanık ile maktulün arasında alacak-borç ilişkisi olduğu belirtildi.

Nurmehmet H'nin, maktulden aldığı 200 bin lira borcun yarısını ödedikten sonra senedi iade etmesini istediği aktarılan iddianamede, olay günü tarafların senetle ilgili görüşmek için Döşemealtı ilçesine gittiği ve burada bir süre vakit geçirdiği kaydedildi.

İddianamede, sanığın, maktulü Varsak Mahallesi'ndeki evine bırakmaya götürdüğü, bu sırada ormanlık alana girdikleri bildirildi.

Senetle ilgili konuştukları sırada sanığın yerden aldığı taşla İbrahim Deniz'in başının arkasına vurduğu belirtilen iddianamede, bu darbeyle yol kenarından aşağı düşen Deniz'in cüzdan ve cep telefonunu alan sanığın kaçtığı ifade edildi.

İddianamede, Deniz'in başkalarıyla birlikteyken kaybolduğunun düşünülmesi için sanığın, maktulün telefonuna "Ben gidiyorum, onlar seni getirsin." diye mesaj attığı, ardından da kendisine "Tamam" diye cevap yazdığı kaydedildi.

İddianamede, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

- Olay

Kepez ilçesindeki ormanlık alanda 13 Aralık 2021'de yürüyüş yapan kişiler tarafından bulunan cesedin İbrahim Deniz'e ait olduğu belirlenmişti.

Başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiği anlaşılan Deniz'in, en son görüştüğü Nurmehmet H. tutuklanmıştı.

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