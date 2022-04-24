Antalya'da internetten dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

Antalya'da kendine ait olmayan güneş enerjisi paneli ve alüminyum kapıları internette satan zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, D.D'nin, başkasına ait ürünleri sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelinin bir firmaya ait güneş enerjisi paneli ve alüminyum kapıları, işletme sahibinin rızası olmadan internete koyarak 70 bin liraya sattığını belirledi.

Şüpheli kadın gözaltına alındı.

Zanlının "açıktan hırsızlık", "banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması", "otodan hırsızlık", "güveni kötüyü kullanma", "dolandırıcılık" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 23 kaydının olduğu tespit edildi.

