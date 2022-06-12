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Antalya'da ırmakta kaybolan turist için arama çalışması başlatıldı

12.06.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da ırmakta kaybolan turist için arama çalışması başlatıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Köprüçay Irmağı'nda akıntıya kapılarak kaybolduğu bildirilen Burundi uyruklu turist için arama kurtarma çalışması yürütülüyor.

Beşkonak bölgesindeki Köprülü Kanyon Milli Parkı'na giden Burundi uyruklu Ally Seıfu Bukere (22), arkadaşlarıyla Köprüçay Irmağı'na girdi.

Bukere'nin akıntıya kapılarak gözden kaybolması üzerine arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgeye Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AKUT ile İHH Arama Kurtarma ekipleri ve Side Sualtı Arama Kurtarma Kulübü üyesi dalgıçlar da çalışmalara destek vermek için alana geldi.

Ekipler, turistin bulunması amacıyla ortak arama kurtarma çalışması başlattı.

Kıyıda, suda ve dron ile havadan yapılan arama çalışmaları sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat

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