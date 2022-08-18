YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da ırmakta mahsur kalan sahipsiz yavru köpek kurtarıldı

Antalya'da ırmakta mahsur kalan sahipsiz yavru köpek kurtarıldı

18.08.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da ırmakta mahsur kalan sahipsiz yavru köpek kurtarıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde ırmakta mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Belkıs Mahallesi Köprüçay Irmağı'na düşen ve bir ağaca takılan sahipsiz köpek, burada mahsur kaldı.

Köpeğin havlamasını duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekibine bildirdi.

Kano ile ırmağa giren itfaiye ekipleri yavru köpeği bulunduğu yerden kurtararak kıyıya çıkardı.

Durumunun iyi olduğu gözlenen köpeğe yemek veren ekipler, bir süre sonra yavru köpeği doğal ortamına geri bıraktı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'ya gelen yabancı turist sayısı 8 milyonu aştıAntalya'ya gelen yabancı turist sayısı 8 milyonu aştı
Trabzon'da 4 gün önce evlenen çifti trafik kazası ayırdıTrabzon'da 4 gün önce evlenen çifti trafik kazası ayırdı
Sinema sanatçısı Rıza Pekkutsal son yolculuğuna uğurlandıSinema sanatçısı Rıza Pekkutsal son yolculuğuna uğurlandı
Anahtar Kelimeler:
antalya Serik

Antalya Namaz Vakitleri 18 Ağustos Perşembe

İmsak
04:42
Sabah
06:09
Öğle
13:06
İkindi
16:50
Akşam
19:53
Yatsı
21:15
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Aşkı onda buldu! Eşi kendisinden tam 42 yaş büyük ama...

Aşkı onda buldu! Eşi kendisinden tam 42 yaş büyük ama...

Havada panik anları! Önce dua etti, sonra uçağın kapısını...

Havada panik anları! Önce dua etti, sonra uçağın kapısını...

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Şoke eden iddia! ''15 yaşındaki öğrencisiyle...''

Şoke eden iddia! ''15 yaşındaki öğrencisiyle...''

Kanseri 24 saat içinde yüzde 60 oranında azaltıyor

Kanseri 24 saat içinde yüzde 60 oranında azaltıyor

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.