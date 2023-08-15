Antalya'da iş kadınını öldüren sanığa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemi

Ermenek Mahallesi'ndeki bir iş yerinde Zehra Çatal'ın (41) öldürülmesiyle ilgili Diyarbakır'da yakalanan Yılmaz F. (45) hakkında "kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede ifadelerine yer verilen sanık Yılmaz F, maktulü 10 yıldır tanıdığını, son 2,5 yıldır da bir villa projesi üzerinde ortaklık teklifi etmesi nedeniyle kendisine 2 milyon 800 bin lira ödeme yaptığını savundu.

Maktulün kendisini ve başka kişileri aynı şekilde dolandırdığını öne süren sanık, Çatal'ın kendisini çeşitli bahanelerle oyaladığını iddia etti.

Sanık, daha sonraki süreçte villa inşaatlarının başlamış olmasına karşın, maktulün dayısı Erol G'nin kendisine projede Zehra Çatal'ın olmadığını, bu nedenle ortaklığının olmadığını söylediğini ileri sürdü.

Maktulün bürosuna bir ay boyunca giderek parasını istediğini ama alamadığını öne süren Yılmaz F, olaydan üç gün önce maktul, Ethem ve Erdal isimli kişilerle video konferans yoluyla yaptıkları görüşmede Zehra Çatal'ın kendisine küfrettiğini savundu.

Maktulün dayısı ile yaptığı telefon görüşmesinde kendisine "pazartesi günü büroya gel görüşelim" dediğini ileri süren sanık, büroya gittiğinde, orada bekleyen Ethem ve Erdal ile bir süre sohbet ettiğini anlattı.

Büroya gelen maktul ve dayısı Erol G'nin odaya geçip bir süre görüştüğünü, daha sonra Erol G'nin bürodan gittiğini belirten Yılmaz F, şöyle devam etti:

"Zehra Çatal beni çağırdı. Zehra Çatal'a Erol G'nin neden gittiğini sordum. Bana inşaattın kendisine ait olduğunu, dayısıyla alakası olmadığını söyledi. Dayısını çağırmasını ve üçümüzün konuşması gerektiğini söylediğimde bana hakaret ve küfretti. Bunun üzerine sinirlenerek çantamdaki ruhsatsız tabancayı çıkararak Zehra Çatal'a ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Çok pişmanım. Keşke böyle bir olayı gerçekleştirmeseydim."

OLAY

Rauf Denktaş Bulvarı'ndaki bir inşaat şirketine 20 Mart'ta gelen şüpheli Yılmaz F. ile şirket sahibi Zehra Çatal arasında iddiaya göre alacak meselesinden tartışma çıkmış, olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Çatal'ı silahla öldüren Yılmaz F. kaçmıştı.

Zanlı, bir ay sonra Diyarbakır'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmış, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

