Antalya'da iş yeri sahibi çalınan televizyon bozuk olunca hırsızdan şikayetçi olmadı

Antalya'nın Alanya ilçesinde iş yeri sahibi çalınan televizyonu bozuk olunca hırsızdan şikayetçi olmadı.
Cikcilli Mahallesi'nde elektronik dükkanı işleten R.K, iş yerinin önünde duran televizyonun olmadığını görünce güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.
Görüntülerde bir kişinin akşam saatlerinde dükkanın önüne geldiği ve daha sonra omuzuna aldığı televizyon ile uzaklaştığı görülüyor.
İş yeri sahibi ise televizyon bozuk olduğu için hırsızdan şikayetçi olmadı.
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