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Antalya'da işten çıkartılan kişi, taksi durağındaki görevliyi silahla yaraladı

12.06.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da işten çıkartılan kişi, taksi durağındaki görevliyi silahla yaraladı

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Antalya'da bir kişi işten çıkartıldığı taksi durağının başkanını silahla yaraladı.

Sedir Mahallesi Zambak Caddesi'ndeki taksi durağına gelen M.T, durak başkanı Kağan Ç. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T, yanında getirdiği tabancayla Kağan Ç'yi ayağından hafif şekilde yaraladı.

Olayın ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İhbar üzerine taksi durağına gelen sağlık ekiplerince olay yerinde tedavisi yapılan Kağan Ç, gazetecilere, 3 ay önce taksi durağından uzaklaştırdıkları M.T'nin kendisine hakaretlerde bulunduğunu kaydetti.

Gazetecilere taşla yaralandığını belirten Kağan Ç, polislere tabancayla yaralandığını söyledi.

Şüphelinin kaçarken taksi durağına attığı tabanca ile mermi de olay yeri inceleme ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

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