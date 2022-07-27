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Antalya'da izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

27.07.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Antalya'da izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde, izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayındır Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, şüpheliler H.Ç, A.Y. ve M.A.A'yı suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin kazıda kullandıkları dedektör ile kazma ve kürek gibi malzemelere el konuldu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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