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Antalya'da kaçak 545 bin makaron ve 14 bin 600 litre akaryakıt ele geçirildi

AA AA
29.03.2024 15:04
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Antalya'da kaçak 545 bin makaron ve 14 bin 600 litre akaryakıt ele geçirildi

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez ve Alanya ilçelerinde kaçakçılık faaliyetlerine yönelik operasyon düzenledi.

Aramalarda, 545 bin dolu ve boş makaron, 14 bin 600 litre karışım akaryakıt, 990 elektronik sigara, 85 litre likit, 360 puro, 75 kilogram kıyılmış tütün, 90 cinsel içerikli ilaç, 403 güneş gözlüğü, 209 saat, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Operasyonda, 17 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Akaryakıt kaçakçılık makaron operasyon

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