Antalya'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızıllı Mahallesi, Kaşıkçı mevkisi sit alanında izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Operasyonda çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

Şüpheliler K.D, P.S ve V.Ç jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz