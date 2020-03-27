YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da kaçak üretilen 4 bin 900 tıbbi maske ele geçirildi

Antalya'da kaçak üretilen 4 bin 900 tıbbi maske ele geçirildi

ANTALYA HABERLERİ  | 27.03.2020 17:08 | Son Güncelleme

Antalya'da kaçak üretilen 4 bin 900 tıbbi maske ele geçirildi

Antalya'da kaçak üretilen 4 bin 900 tıbbi maskeye el konuldu, bir kişi hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası, kaçak ürünlerin piyasaya sürülmesinin engellenmesi amacıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.

Bu kapsamda Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi Arapsuyu Caddesi'nde durdurulan bir araçta 4 bin 900 maske ele geçirildi.

Polisin İl Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle yaptığı incelemede ürünlerin resmi üretim yerleri dışında üretilerek satışa sunulacağı tespit edildi.

El konulan maskeler, imha edilmek üzere Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Araç sürücüsü E.A. hakkında "Tıbbi cihaz reklam, satış ve tanıtım yönetmeliği" uyarınca idari işlem yapıldığı bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara’da film gibi dükkan baskını! Saatlerce izleyip 12 kişiyle gittiler Ankara’da film gibi dükkan baskını! Saatlerce izleyip 12 kişiyle gittiler
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
Anahtar Kelimeler:
Antalya Antalya Emniyet Müdürlüğü güvenlik şube maske

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eskişehir'de lise öğrencileri ve öğretmenler, sağlıkçılar için maske üretiyor

Eskişehir'de lise öğrencileri ve öğretmenler, sağlıkçılar için maske üretiyor

Diyarbakır'da kadın cinayeti zanlısı tutuklandı

Diyarbakır'da kadın cinayeti zanlısı tutuklandı

Kapatılan takım "küllerinden doğdu"

Kapatılan takım "küllerinden doğdu"

AK Partili Yavuz; “Türk arıcılarından derhal özür dilenmelidir”

AK Partili Yavuz; “Türk arıcılarından derhal özür dilenmelidir”

Hisarcık’ta 65 yaş üstü emeklilerin maaşlarını polis evlerine getiriyor

Hisarcık’ta 65 yaş üstü emeklilerin maaşlarını polis evlerine getiriyor

Hastane fareleri yakayı ele verdi

Hastane fareleri yakayı ele verdi

Antalya Namaz Vakitleri 27 Mart Cuma

İmsak
05:23
Sabah
06:43
Öğle
13:08
İkindi
16:38
Akşam
19:22
Yatsı
20:37

Antalya Nöbetçi Eczaneler27 Mart Cuma

Bayındır Eczanesi
Muratpasa
Beyaz Eczanesi
Muratpasa
Lotus Eczanesi
Muratpasa
Okaliptus Eczanesi
Muratpasa
Ümit Eczanesi
Muratpasa
Zuhal Eczanesi
Muratpasa
Arpek Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

AESOB Başkanı Dere: "Emeklilerin bayram ikramiyelerinde güncelleme piyasayı canlandırır"

AESOB Başkanı Dere: "Emeklilerin bayram ikramiyelerinde güncelleme piyasayı canlandırır"

Konyaaltı Belediyesi Kreşlerinde sivil savunma eğitimi

Konyaaltı Belediyesi Kreşlerinde sivil savunma eğitimi

2019 yılında 281 milyon TL tasarruf

2019 yılında 281 milyon TL tasarruf

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Rusya’ya Kübra Barut imzası

Demre'de Türk Polis Teşkilatı'nın 167. yıl dönümü kutlandı

Demre'de Türk Polis Teşkilatı'nın 167. yıl dönümü kutlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.