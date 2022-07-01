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Antalya'da kamyonetin çarptığı temizlik görevlisi öldü

01.07.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kamyonetin çarptığı temizlik görevlisi öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonetin çarptığı temizlik görevlisi hayatını kaybetti.

S.U. idaresindeki 07 AEZ 924 plakalı kamyonet, Kadriye Mahallesi Turizm Caddesi'nde temizlik yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi görevlisi Rıza Ekici'ye (50) çarptı.

Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Ekici yaşamını yitirdi.

Ekici'nin cenazesi, buradaki incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Sürücü S.U. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya Serik

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