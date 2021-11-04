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Antalya'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

04.11.2021 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

E.T'nin kullandığı 07 ANM 057 plakalı kamyon, Sugözü Mahallesi çevre yolunda aynı yöne giden Mehmet A'nın (47) kullandığı 07 LGV 58 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, Mehmet A. olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Motosiklet sürücüsünün cenazesi, Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

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