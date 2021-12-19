Antalya'da karın etkili olduğu yolda jandarma, sokak hayvanlarına yiyecek dağıttı

Antalya'da kar yağışının etkili olduğu bölgelerde Jandarma Trafik timlerinin, sokak hayvanlarına yiyecek dağıttığı görüntüler yürekleri ısıttı.

Jandarma ekipleri, Antalya-Konya kara yolunda, kar yağışı nedeniyle yolda kalan vatandaşlara yönelik çalışma başlattı.

Trafiğin güvenli şekilde akışını sağlamak için görev yapan ekipler, soğuk hava nedeniyle sokak hayvanlarına da el uzattı.

Ekiplerin hayvanlara yiyecek vermesi vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.



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