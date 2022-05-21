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Antalya'da karla kapanan yayla yolları açılıyor

21.05.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da karla kapanan yayla yolları açılıyor

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde, karla kaplı yayla yolları, belediye ekipleri ve iş makineleri yardımıyla açılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gündoğmuş ilçesindeki Söbüçimen yayla yolunda kar temizleme çalışmalarını iş makineleri yardımıyla sürdürüyor.

Yörüklerin hayvanlarını otlattığı Söbüçimen Yaylası'nın yolundaki yüksekliği 3 metreye ulaşan kar, ekiplerce temizlendi.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler sorumlusu İsa Akdemir de yayla yoluna giderek karla mücadele çalışmasını yerinde inceledi.

​​​​​​​Bölgedeki çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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