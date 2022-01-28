Antalya'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Antalya'nın Alanya, Manavgat, İbradı, Demre ve Gazipaşa ilçelerinde kardan kapanan yollarda temizleme ve tuzlama çalışmaları yapılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yoğun kar yağışı nedeniyle Alanya, Manavgat, İbradı, Demre ve Gazipaşa ilçelerindeki yüksek kesimlerde olumsuzluklarla mücadeleye devam ediyor.

Ekipler, kar yağışının etkisini azaltması üzerine bölgelerde vatandaşların mağdur olmaması için iş makineleriyle yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan belediye ekipleri, Manavgat ilçesinde dağlık bölgede mahsur kalan çobanlara ulaştı. Manavgat Kaymakamlığınca getirilen saman balyaları, çobanların ahırlarına kadar bırakıldı.

Demre ilçesi Köşkerler-Belören-Çağman grup yolunun Belören Karabel mevkisinde yoğun kar yağışı sonucu oluşan buzlanma nedeniyle ekipler, tuzlama çalışması yaptı.

Alanya'nın Taşatan yolunun Tesbili mevkisine kadarki bölümü kar temizleme çalışması sonucu ulaşıma açıldı. Dim Vadisi'ndeki Akçatı, Bıçakçı ve Uğurlu mahalleleri ile Gündoğmuş sınırındaki Bayırkozağacı Mahallesi yollarındaki kar temizlendi.

İlçenin Gedevet, Türktaş, Dereköy, Asmaca, Bektaş ve Mahmutseydi yollarında ise tuzlama çalışması yapıldı, Beyreli, Keşefli ve Büyükpınar mahalle yollarındaki yağmur giderleri açıldı.

- Gazipaşa ilçelerinde karla mücadele devam ediyor

Gazipaşa ilçesinde grup yollarında sel taşkınlarının oluşturduğu göçük ve şarampol temizlikleri devam ediyor.

Ekipler, bir yandan kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açarken buzlu bölgelerde tuzlama çalışması yürütüyor.



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