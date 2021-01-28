YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya’da karla mücadele mesaisi devam ediyor

Antalya’da karla mücadele mesaisi devam ediyor

28.01.2021 18:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın önemli turizm merkezlerinden Kaş ilçesinde belediye ekipleri, yüksek kesimlerdeki karla kaplı yolları temizlemek için çalışma başlattı.Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, karla kaplanan bazı mahalle yollarında temizleme çalışması yaptı.

Antalya’nın önemli turizm merkezlerinden Kaş ilçesinde belediye ekipleri, yüksek kesimlerdeki karla kaplı yolları temizlemek için çalışma başlattı.

Kaş Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, karla kaplanan bazı mahalle yollarında temizleme çalışması yaptı. Karla mücadele eden ekiplerin, Sütleğen Mahallesi başta olmak üzere 15 yerleşim yerinin yolunu iş makineleriyle temizlediği, ulaşıma elverişli duruma getirdiği bildirildi.
Arma Yaylası’ndaki yolların yoğun kar yağışı nedeniyle kapandığını söyleyen Sütleğen Mahallesi sakinlerinden Ramazan İrbeç, bölgede ekipleriyle çalışma başlatan Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş’a teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyaca ünlü şarkıcı Türk sevgilisinden hamile! Dünyaca ünlü şarkıcı Türk sevgilisinden hamile!
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/

Antalya Namaz Vakitleri 28 Ocak Perşembe

İmsak
06:33
Sabah
07:56
Öğle
13:15
İkindi
16:01
Akşam
18:25
Yatsı
19:42

Antalya Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Perşembe

Ertan Eczanesi
Muratpasa
Gerçek Eczanesi
Muratpasa
Gülay Eczanesi
Muratpasa
Pınar Eczanesi
Muratpasa
Ümit Eczanesi
Muratpasa
Yalçıner Eczanesi
Muratpasa
Alya Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Bağevi hırsızları yakalandı

Bağevi hırsızları yakalandı

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Diğer Haberler

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, ligin ilk yarısını değerlendirdi:

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, ligin ilk yarısını değerlendirdi:

Antalya'da kadın itfaiyeciler, eğitimde gösterdikleri performanslarıyla göz doldurdu

Antalya'da kadın itfaiyeciler, eğitimde gösterdikleri performanslarıyla göz doldurdu

Prostat tedavi edilmediğinde böbrek yetmezliğine neden olabiliyor

Prostat tedavi edilmediğinde böbrek yetmezliğine neden olabiliyor

Ankara'da kereste atölyesindeki yangını itfaiye söndürdü

Ankara'da kereste atölyesindeki yangını itfaiye söndürdü

Antalyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Antalyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Sağanak sonrası Kemer’de yaralar sarılıyor

Sağanak sonrası Kemer’de yaralar sarılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.