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Antalya'da kavga sırasında 1 kişi bıçakla yaralandı

22.08.2021 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kavga sırasında 1 kişi bıçakla yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.

Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi'nde C.G. ile kullandığı motosikletin kendilerine ait olduğunu iddia eden M.O, T.I. ve H.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.G. bıçakla yaralandı.

Vatandaşların yardımıyla Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan olay yerinden kaçan zanlılar, polis ekiplerince yakalandı.

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