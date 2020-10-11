Antalya'da kayalık alanda insan iskeleti

Antalya'nın Demre ilçesinde kayalık alanda insan iskeleti bulundu.

D-400 kara yolunun Demre-Finike arasındaki Beymelek Mahallesi'nde kayalık alanda insana ait olduğu sanılan iskelet bulan vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.

Jandarma ekiplerince, bölgede yapılan incemede, vücudundan ayrı kafatası ile insana ait kemikler ve giysi malzemeleri bulundu.

Bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen iskelet, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

Bu arada cesedin 2,5 yıl önce Kumluca'dan kaybolan alzaymır hastası Avni Gür'e ait olabileceği, bunun için de oğlundan DNA örneği alındığı belirtildi.

