Antalya'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi bulundu

Antalya'da kayıp olarak aranan 77 yaşındaki Hüseyin Baştürk'ün dere kenarında cesedi bulundu.

Baştürk'ten 3 gündür haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarı yaptı.

Baştürk'ün son görüldüğü Elmalı ilçesi Karyağdı Mahallesi çevresinde AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) tarafından iz takip ve kadavra köpekleriyle arama çalışması başlatıldı.

Aramalar sonucu, evinin yaklaşık 3 kilometre uzaklığındaki dere kenarında Baştürk'ün cesedi bulundu.

Baştürk'ün cenazesi, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Morgu'na götürüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz