Antalya'da kesinleşmiş 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 6 ayrı suçtan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.

Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 6 ayrı "hırsızlık" suçundan 18 yıl 9 ay hüküm giyen P.H.Y'yi, Hacet Mahallesi Canlılar Sokak'ta yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, adli makamlara teslim edildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz