YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da kır düğünü yapılan alandaki ağacın devrilmesi sonucu yaralanan kişi hastanede öldü

Antalya'da kır düğünü yapılan alandaki ağacın devrilmesi sonucu yaralanan kişi hastanede öldü

27.07.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşletmenin sahibi gözaltına alındı

Antalya'da bir restoranın açık alanında gerçekleşen düğün sırasında alandaki ağaçlardan birinin devrilmesi sonucu ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Aksu ilçesinde bir restoranın açık alanında dün gerçekleştirilen düğün merasimi sırasında, alanın çevresinde bulunun yaklaşık 15 metrelik çam ağaçlarından biri misafirlerin oturduğu masaların üzerine devrilmesi sonucu yaralanan 10 kişiden Mustafa Ölmez (44) kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayda yaralanan 9 kişinin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kır düğünü yapılan iş yerinin sahibi E.Y'yi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bahçedeki yazıyı görenler şaşkına döndü! "Son nefesime kadar..."Bahçedeki yazıyı görenler şaşkına döndü! "Son nefesime kadar..."
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Antalya'da sahilde hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 şüpheli yakalandıAntalya'da sahilde hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 şüpheli yakalandı
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 27 Temmuz Salı

İmsak
04:15
Sabah
05:52
Öğle
13:09
İkindi
16:58
Akşam
20:16
Yatsı
21:46

Antalya Nöbetçi Eczaneler27 Temmuz Salı

Batuhan Eczanesi
Muratpasa
Çavdır Eczanesi
Muratpasa
Doğuş Eczanesi
Muratpasa
Genca Eczanesi
Muratpasa
Olcay Eczanesi
Muratpasa
Sentez Eczanesi
Muratpasa
Deva Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

GÜNCELLEME - İzmir'de otomobil metro inşaatındaki 25 metrelik boşluğa düştü: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCELLEME - İzmir'de otomobil metro inşaatındaki 25 metrelik boşluğa düştü: 1 ölü, 1 yaralı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İskoçyalı aktör Michael Holmes Mitchell, Fethiye'de kaldığı otel odasında ölü bulundu

İskoçyalı aktör Michael Holmes Mitchell, Fethiye'de kaldığı otel odasında ölü bulundu

Göztepe, Erzurum'daki kampını sürdürüyor

Göztepe, Erzurum'daki kampını sürdürüyor

Aydın'da üzerine bahçe kapısı düşen kişi öldü

Aydın'da üzerine bahçe kapısı düşen kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.