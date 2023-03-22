YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da kiracı evin kapı camını kıran ev sahibinden şikayetçi oldu

Antalya'da kiracı evin kapı camını kıran ev sahibinden şikayetçi oldu

22.03.2023 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Kepez ilçesinde kiracı, dairesinin dış kapı camını kırarak yaralanmasına neden olduğunu iddia ettiği ev sahibi ve ailesinden şikayetçi oldu.

Düdenbaşı Mahallesi'nde oturan evli ve bir çocuk babası Uğur Kanık, AA muhabirine, 4 yıldır aynı evde oturduklarını söyledi.

Ev kirasının 1000 lirayken 5 bin liraya yükseltmeye çalışan ev sahibi Ramazan Y. ile aralarında anlaşmazlık başladığını anlatan Kanık, şöyle konuştu:

"Devletin belirlediği yüzde 25 zam oranının üzerinde olduğu için kabul etmek istemedik. İnsaniyetlik yaparak bin lira olan kirayı 2 bin lira olarak hesabına yatırdık. Sanırım, ev sahibine yeterli gelmedi. Çünkü, 5-6 bin lira kira talep ediyor. Çıkarsak, evi Rus ve Ukraynalılara 10 bin liraya kiralayacakmış. Bizi telefonla arayarak, sürekli eve gelerek taciz etti. Artık kapıyı açmamaya, telefonları cevaplamamaya başladık. Telefonlarını açtığımızda küfür ve hakaret ediyorlar. En sonunda 2-3 gün üst üste evimize geldiler. Kapıyı açmamamıza rağmen ısrar ettiler. Evde 10 yaşındaki kızımız da vardı. Bunlar kapıya dayanıp, kapıya vurunca kızım da kötü etkileniyordu. Kızı, gelini, hepsini toplayıp gelmişler. Polis çağırdığımızı söylememize rağmen zorla eve girdiler, haneye tecavüz ettiler. Canımıza kastettiler. Kapının camlarını kırdılar, bileğimiz, parmağımız kesildi. Parmağımın içinde cam kırıkları var. Eşimin ayağı kesildi. Düpedüz canımıza kastettiler. Polislerin yanında bizi tehdit ettiler."

Kanık, ev sahibi R.Y, eşi R.Y, kızı G.Ö. ve damatlarının kendilerini ölümle, evi yakmakla tehdit ettiklerini öne sürerek, yaşananlardan dolayı korku içinde olduklarını ifade etti.

Şu anda gidecek yerleri olmadığı için evde oturmaya mecbur olduklarını dile getiren Kanık, "Çıkacak evimiz olsa zaten gideceğiz. Her gün böyle olunca artık canımızdan şüphe etmeye başladık." dedi.

Eşi Fatoş Kanık da artık evin önüne dahi inmeye korktuğunu dile getirerek, can korkusundan eşi ve çocuğuyla birlikte eve girip çıktığını savundu.

Kanık ailesinin avukatı Şafak Baysal da müvekkillerinin kira artışı konusunda üzerlerine düşeni yaptığını söyledi.

Kira artışını yeterli görmeyen ev sahiplerinin gayri hukuki bir şekilde müvekkillerimin evini basmaya çalıştığını öne süren Baysal, "Kapıya dayanarak, camlarını kırmışlardır. Müvekkilim Uğur Kanık'ın kolu kesilmiştir. Müvekkillerim hukuki olarak üzerine düşeni yapmıştır. Ev sahibi 'kiracıyı nasıl çıkarırım', 'nasıl daha fazla kira alırım' düşüncesiyle cebir uygulamaya kalkmıştır." dedi.

Bu arada, saldırı anı dairenin girişindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, kapı önüne gelen giren ev sahibi R.Y, eşi R.Y, kızı G.Ö'nün kiracılarının evine girmeye çalışmaları ve G.Ö'nün elindeki demir kerata ile camları kırması yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alanya’da 59. Kütüphane Haftası’nda çocuklar yazarlarla buluşacakAlanya’da 59. Kütüphane Haftası’nda çocuklar yazarlarla buluşacak
Sivas’ta yaşlı nüfus artıyorSivas’ta yaşlı nüfus artıyor
Antalya’da tefeci operasyonu: 6 tutuklamaAntalya’da tefeci operasyonu: 6 tutuklama
Anahtar Kelimeler:
antalya Şikâyet Kiracı ev sahibi

Antalya Namaz Vakitleri 22 Mart Çarşamba

İmsak
05:32
Sabah
06:52
Öğle
13:09
İkindi
16:36
Akşam
19:17
Yatsı
20:32

Antalya Nöbetçi Eczaneler22 Mart Çarşamba

Murtiçi Eczanesi
Akseki
Nur Hor Eczanesi
Aksu
Arıkan Eczanesi
Alanya
Cadde Eczanesi
Alanya
Tuğba Güngör Eczanesi
Alanya
Sare Eczanesi
Alanya
Erdem Eczanesi
Alanya
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

6 metrelik yılanın karnından öyle bir şey çıktı ki...

6 metrelik yılanın karnından öyle bir şey çıktı ki...

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Park yeri kavgası kanlı bitti! Sokak ortasında yaşandı ama...

Park yeri kavgası kanlı bitti! Sokak ortasında yaşandı ama...

Parayla gösterdiği özel hayatına ilgi çok!

Parayla gösterdiği özel hayatına ilgi çok!

Konforu ayaklarınıza getiren Under Armour spor ayakkabı modelleri

Konforu ayaklarınıza getiren Under Armour spor ayakkabı modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.