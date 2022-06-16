Antalya'da Kırgızistanlı kadını darbedip yol kenarına atan sanığa 13 yıl hapis cezası

Antalya'da 6 yıl önce Kırgızistan uyruklu kadını darbederek yol kenarına attığı gerekçesiyle yargılanan sanık, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 22. duruşmada tutuksuz sanık Mustafa Yıldız (54) ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada son sözü sorulan sanık Yıldız, "Alkollüydüm, pişman oldum. Araçla geriye döndüğümde Malika orada yoktu. Benden sonra başka bir araç onu alıp hastaneye götürmüş." dedi.

Sanığı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıl hapis cezasına mahkum eden mahkeme heyeti, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "nitelikli yağma"dan beraatine karar verdi.

- "Haklarımızı sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz"

Duruşma sonrası açıklama yapan müşteki Malika N'nin avukatı Enis Ziyalı, davanın uzun süre sonra sonuçlandığını söyledi.

Malika'nın olaydan sonra birçok ameliyat geçirdiğini ve birinci derece engelli kaldığını belirten Ziyalı, "Mahkeme heyeti sadece 13 yıl hapis cezasına karar verdi. Bu karara itiraz edip istinafa taşıyacağız. Haklarımızı sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz." dedi.

Malika N'ye yaşadığı olaydan sonra hem sağlık hem de hukuki süreç açısından destek sağlayan Antalya Yardımlaşma Platformu Temsilcisi Halit Mert de karar duruşmasında üzücü bir sonuç çıktığını söyledi.

Sanığın "nitelikli yağma"dan ve "hürriyeti yoksun bırakma"dan ceza almadığını ifade eden Mert, "Malika, şu an kendi memleketine döndü ama hala yüzde 100 sağlığına kavuşamadı. Ömrünün baharında böyle bir olaya maruz kalıp öylece terk edilen bir kızın yasal haklarının her türlü takipçisiyiz." diye konuştu.

Korkuteli ilçesinde 21 Aralık 2016'da Kırgızistan uyruklu Malika N. darbedilerek yol kenarına atılmış halde bulunmuş, gözaltına alınan Mustafa Yıldız tutuklanmıştı. Geçen duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, yaralamanın niteliği, sonuçları, mağduru yaralı olarak terk edip kaçması gibi hususlar değerlendirerek sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "yağma" suçlarından cezalandırılmasını istemişti.

